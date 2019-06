Ebenso wird ein rund 30 Kilometer langer Abschnitt der A3 zwischen Wesel und Rees in beide Richtungen voll gesperrt. Von Freitagabend (20.00 Uhr) bis Montagmorgen (5.00 Uhr) wird dort an zwei Brücken gebaut.

Von den Sperrungen im Autobahnkreuz Hilden ab Freitag (22.00 Uhr) für Brückenarbeiten ist neben der dort voll gesperrten A46 auch die A3 betroffen. Einige Verbindungen zwischen beiden Autobahnen werden nicht befahrbar sein.

Am Kreuz Mönchengladbach wird die A52 in Richtung Düsseldorf gesperrt. Am Kreuz Breitscheid trifft es die Verbindung von der A3 aus Richtung Köln auf die A52 nach Düsseldorf. Ab Montag (5.00 Uhr) sollen alle Abschnitte wieder frei sein.