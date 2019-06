Hartmann: Mitgliederentscheid über Spitzenkandidat bei Wahl

Hartmann war im Juni 2018 bei einem Landesparteitag neuer Chef der NRW-SPD geworden. Der 40 Jahre alte Bundestagspolitiker war bis dahin der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt. Er war von einer als intransparent kritisierten Findungskommission für den Parteivorsitz nominiert worden. Er folgt auf das SPD-Urgestein Michael Groschek (61), der die NRW-SPD seit der Niederlage bei der Landtagswahl und dem Rücktritt von Hannelore Kraft geführt hatte. In NRW hatte die SPD ihre Macht bei der Landtagswahl 2017 verloren. Das rot-grüne Regierungsbündnis war von Schwarz-Gelb abgelöst worden.

Derweil diskutiert die SPD nach dem Debakel bei der Europawahl auf Bundesebene darüber, alle Mitglieder bei der Auswahl der künftigen Parteispitze mitreden zu lassen. Nach dem Rücktritt von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles führen übergangsweise neben Dreyer die Vize-Vorsitzenden Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel die Partei. Alle drei streben aber nicht den Vorsitz an. Der SPD-Vorstand will am 24. Juni das Verfahren für die Neuwahl der Spitze festlegen.