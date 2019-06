Studie: Fast jedem fünftem Geschäft droht bis 2030 das Aus

Köln (dpa/lnw) - Fast jedem fünften Geschäft in Nordrhein-Westfalen droht nach einer aktuellen Studie des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH) im nächsten Jahrzehnt das Aus. Bis 2030 müsse mit bis zu 20 000 Geschäftsaufgaben gerechnet werden, berichtete das Forschungsinstitut in einer am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung, die im Auftrag des NRW-Wirtschaftsministeriums erstellt wurde. Aktuell gibt es im bevölkerungsreichsten Bundesland knapp 110 000 Einzelhandelsgeschäfte.

Von dpa