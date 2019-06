Mönchengladbacher fährt Radler um: Mann war Zufallsopfer

Delmenhorst/Mönchengladbach (dpa/lnw) - Der von einem Mönchengladbacher Autofahrer in Niedersachsen gerammte Radfahrer war ein Zufallsopfer. Der Autofahrer wollte mit der Attacke vom Dienstagmittag in der Nähe von Delmenhorst erreichen, dass er im Gefängnis untergebracht wird - er gab an, obdachlos zu sein, sagte der Delmenhorster Polizeisprecher Albert Seegers am Donnerstag.

Von dpa