Fahrschüler müssen lange auf Prüfung warten: Personalengpass

Köln (dpa/lnw) - Fahrschüler müssen in Teilen Nordrhein-Westfalens momentan deutlich länger auf einen Termin für ihre Auto-Fahrprüfung warten als normalerweise. «Die Situation ist komplett aus dem Ruder gelaufen», sagte der Vorsitzende des Fahrlehrerverbands Nordrhein, Kurt Bartels, am Donnerstag. Betroffen seien vor allem die Regionen um Wuppertal, Düsseldorf, Mönchengladbach und Krefeld. «Wer jetzt seine Prüfung machen möchte, dem können wir meist erst in der Woche vom 5. August einen Termin anbieten, weil TÜV-Fahrprüfer fehlen.» Der zuständige TÜV Rheinland bestätigte das Problem. Zuvor hatten der WDR und die «Rheinische Post» berichtet.

Von dpa