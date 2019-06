Zwei-Millionen-Euro-Ferrari gestohlen: Ermittlungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Einen Monat nach dem Diebstahl eines zwei Millionen Euro teuren Ferraris bei Düsseldorf hat die Polizei den mutmaßlichen Dieb ermittelt. Es handele sich um einen einschlägig bekannten 43-jährigen Franzosen, teilte die Polizei am Donnerstag in Düsseldorf mit. Der Mann sitze bereits hinter Gittern - weil er derzeit in Frankreich in anderer Sache eine Haftstrafe verbüße. Der Ferrari war nach der Tat in einer Garage in Grevenbroich sichergestellt worden.

Von dpa