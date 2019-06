Ein Schwerverletzter bei Lkw-Unfall: A52 teilweise gesperrt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 52 ist am Donnerstagmittag ein Mensch schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ist ein Sattelzug aus den Niederlanden ungebremst auf einen anderen Sattelzug aufgefahren, der auf dem Seitenstreifen der Fahrbahn Richtung Roermond stand. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung der Niederlande mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde daher am Kreuz Kaarst auf die A57 abgeleitet.

