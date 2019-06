NRW-Grüne eröffnen Parteitag zur aktuellen politischen Lage

Neuss (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälischen Grünen haben am Freitag einen zweitägigen Landesparteitag in Neuss eröffnet. Drei Wochen nach dem enormen Stimmenzuwachs der Grünen bei der Europawahl analysiert ihr mitgliederstärkster Landesverband die politische Lage und sortiert sich neu. Als Gastrednerin wird Bundesparteichefin Annalena Baerbock in Neuss erwartet. Inhaltlich stehen Europa und die Klimakrise im Mittelpunkt des Parteitags.

Von dpa