Düsseldorf (dpa/lnw) - Der mutmaßliche islamistische Gefährder Raschid K. ist im dritten Anlauf doch noch in Untersuchungshaft gekommen. Das Düsseldorfer Amtsgericht sei dem Antrag der Generalstaatsanwaltschaft gefolgt und habe den Haftbefehl gegen den 31-Jährigen in Vollzug gesetzt, sagte eine Gerichtssprecherin am Freitag.

Der Verdächtige habe sich nur sporadisch an seiner Meldeadresse, einer Unterkunft in Mönchengladbach, aufgehalten. Damit habe er gegen die Auflagen verstoßen, mit denen der Haftbefehl bislang außer Vollzug gesetzt worden war. Der vermutlich aus Tschetschenien stammende Russe war am Donnerstagabend in Mönchengladbach festgenommen worden, als er sich dort im Polizeipräsidium meldete.

«Ich bin froh, dass wir ihn haben. Wir waren schon längere Zeit an ihm dran. Ich bin stolz auf die professionelle Arbeit der NRW-Polizei», sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) dem Nachrichtensender N-TV.

Zuvor war die Staatsanwaltschaft zwei Mal mit ihren Versuchen gescheitert, den als besonders gefährlich eingestuften Islamisten hinter Gitter zu bekommen. Im April hatten Ermittler bei ihm eine Pistole mit Schalldämpfer und Munition entdeckt. Dann war er der Polizei zufolge nach dem Versuch festgenommen worden, die Haustür eines Mehrfamilienhauses in Neuss aufzubrechen. Beides reichte den Haftrichtern damals nicht, ihn hinter Gittern zu schicken.

Der abgelehnte Asylbewerber verfüge über einen festen Wohnsitz, deswegen bestehe keine Fluchtgefahr, hatte ein Haftrichter nach dem Waffenfund Ende April entschieden. Ein Haftrichter stufte die Manipulationen an der Haustür dann als Sachbeschädigung ein. Da es keine Wohnungstür gewesen sei, handele es sich rechtlich nicht um einen Einbruchversuch. Wiederum blieb der Verdächtige auf freiem Fuß.

Gegen ihn wird bereits seit längerem wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt, weil er auf einem Foto mit einem Sturmgewehr der Marke Kalaschnikow zu sehen ist. Nach dem Fund der Pistole mit Schalldämpfer kam nun noch ein weiteres Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz hinzu, wie die Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt hatte.

Nach Angaben des «Spiegel» war er 2004 vermutlich aus Tschetschenien nach Deutschland gekommen und seither mehrfach straffällig geworden. Obwohl sein Asylantrag bereits nach einem Jahr abgelehnt worden sei, könne er nicht abgeschoben werden. Nach Auskunft der russischen Behörden ist er dort unbekannt. Die deutschen Behörden bekämen keine Passersatzpapiere für ihn.