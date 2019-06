Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Inklusionsquote an den allgemeinbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gestiegen. Im Schuljahr 2018/19 wurden 43,1 Prozent der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Regelschulen unterrichtet - eine Steigerung um 0,9 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag mitteilte.

Von dpa