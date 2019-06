«Größte Kirmes am Rhein» erwartet wieder Millionen Besucher

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Verantwortlichen der «Größten Kirmes am Rhein» rechnen auch in diesem Jahr mit rund vier Millionen Besuchern. Beim 118. Mal startet die Düsseldorfer Rheinkirmes auf 165 000 Quadratmetern am 12. Juli. Rund 300 Schaustellerbetriebe präsentieren bis zum 21. Juli ihre Attraktionen direkt am Rheinufer. Die Rheinkirmes und die Cranger Kirmes in Herne sind die beiden größten Volksfeste in Nordrhein-Westfalen. Organisiert wird die Düsseldorfer Großveranstaltung vom St. Sebastianus Schützenverein.

Von dpa