Metallica spielen «Viva Colonia»: Die Höhner wollen Revanche

Köln (dpa/lnw) - Die Kult-Rocker von Metallica spielen in Köln den Höhner-Klassiker «Viva Colonia» - jetzt will die Kölner Band sich revanchieren. «Ich denke da an «Alles andere zählt nit» - die kölsche Übersetzung von «Nothing Else Matters»», sagte Höhner-Sänger Henning Krautmacher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Er könne sich vorstellen, den Metallica-Hit für die Höhner-Classic-Konzerte im August umzuschreiben. «Da es von dem Song ohnehin schon eine klassische Version gibt, würde das gut passen.»

Von dpa