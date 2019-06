Winnetou stirbt und ersteht von den Toten auf

Auf dem Programm der traditionsreichen Karl-May-Festspiele in Elspe im Sauerland steht in diesem Sommer «Winnetou III - Winnetous letzter Kampf». Sein Darsteller Jean-Marc Birkholz hatte schon vorher versprochen: «Es gibt natürlich den Moment des Schluckens, den Taschentuch-Moment, aber: Alles wird gut.» In der Rolle des Old Shatterhand ist Kai Noll zu sehen. Vergangenes Jahr lockten die Karl-May-Festspiele fast 220 000 Besucher ins Sauerland.