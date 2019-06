Sperrung Schleuse Henrichenburg: Keine Schiffe nach Dortmund

Waltrop (dpa/lnw) - Die für den Gütertransport im Ruhrgebiet wichtige Kanalschleuse Henrichenburg wird ab dem (heutigen) Samstag (06.00 Uhr) für den Schiffsverkehr gesperrt. Sechs Wochen lang können keine Schiffe mehr den Kanalhafen in Dortmund anlaufen oder verlassen. Der Grund sind nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes in Duisburg Reparaturarbeiten an dem in die Jahre gekommenen Bauwerk in Waltrop. Unter anderem muss die Elektrik der Schleuse erneuert werden. Die Sperrung soll bis zum 31. Juli dauern. Danach ist ein mehrwöchiger Notbetrieb geplant, bei dem die Schleuse nur in den Abend- und Nachtstunden passiert werden kann.

