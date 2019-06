Mintzlaff verteidigt Kooperation mit Paderborn

Leipzig (dpa) - Geschäftsführer Oliver Mintzlaff von RB Leipzig hat Unverständnis über Kritik an der geplanten Kooperation mit dem künftigen Bundesliga-Konkurrenten SC Paderborn geäußert. Die avisierte Zusammenarbeit der beiden Fußball-Clubs hatte teilweise heftige Reaktionen ausgelöst. Der Wettbewerb zwischen beiden Clubs sei gewährleistet, betonte Mintzlaff in einem am Samstag veröffentlichten Interview des Internet-Portals «Sportbuzzer». Er bestritt darin, dass man das Thema unterschätzt habe.

Von dpa