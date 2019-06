Ennepetal (dpa/lnw) - Ein Neunjähriger ist in Ennepetal von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge hatte am späten Freitagabend plötzlich eine Straße überquert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine 28-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und fuhr das Kind an. Der Junge erlitt schwere Verletzungen.

Von dpa