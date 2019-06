Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg verpflichtet Vermeij

Duisburg (dpa) - Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat den früheren niederländischen U21-Nationalspieler Vincent Vermeij verpflichtet. Der 24 Jahre alte Offensivspieler bekommt einen Zweijahresvertrag, wie der MSV am Samstag bekanntgab. Vermeij wechselt ablösefrei von Heracles Almelo, war in der Rückrunde der vergangenen Saison aber an den FC Den Bosch ausgeliehen und erzielte in 17 Spielen sechs Tore.

Von dpa