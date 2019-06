1. FC Köln zum dritten Mal U17-Meister: Finalsieg gegen BVB

Dortmund (dpa) - Die Nachwuchs-Fußballer des 1. FC Köln haben Titelverteidiger Borussia Dortmund entthront und sind zum dritten Mal deutscher U17-Meister. Die Mannschaft von Martin Heck setzte sich am Sonntag im ausverkauften Stadion Rote Erde in Dortmund mit 3:2 (2:1) gegen den BVB durch. Für die Kölner ist es nach 1990 und 2011 der dritte Titel in dieser Altersklasse. Der BVB um Supertalent Youssoufa Moukoko verpasste seinen siebten Triumph, damit wären die Borussen zum alleinigen Rekordhalter bei den B-Junioren geworden.

Von dpa