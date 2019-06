Weimar (dpa/th) - Der diesjährige Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung ist an die Schriftstellerin Husch Josten gegangen. Die Auszeichnung wurde der gebürtigen Kölnerin am Sonntag in der Klassikerstadt Weimar vom Vorsitzenden der Stiftung, Norbert Lammert, überreicht. Sie ist in diesem Jahr mit 20 000 Euro dotiert nach 15 000 Euro in den vergangenen Jahren.

Von dpa