Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Lastwagen hat in Düsseldorf eine Frau erfasst und tödlich verletzt. In der Folge gab es im Berufsverkehr erhebliche Verkehrsprobleme, weil der Ausläufer der Autobahn 52 in Richtung Düsseldorfer Innenstadt gesperrt werden musste und der Verkehr über die A57 umgeleitet wurde.

Von dpa