Schäden an Gleis in Köln sorgen für Probleme im Bahnverkehr

Köln (dpa/lnw) - Schäden an der Bahnstrecke auf der Hohenzollernbrücke zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Köln Messe/Deutz haben am Montagabend und Dienstag für Probleme im Bahnverkehr gesorgt. Nahverkehrszüge fielen aus oder wurden umgeleitet, im Fernverkehr kam es zu Verspätungen. Die betroffene Schiene sollte im Lauf des Dienstags genauer untersucht werden. Mindestens bis zum Nachmittag bleibe das Gleis gesperrt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Köln.