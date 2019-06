Polizei NRW verschärft Kampf gegen Kinderpornografie

Düsseldorf (dpa/lnw) - Als Konsequenz aus dem Missbrauchsfall von Lügde soll die Polizei in Nordrhein-Westfalen den Kampf gegen Kinderpornografie verstärken. Die landesweit 47 Kreispolizeibehörden seien aufgefordert worden, ihr Personal in dem Bereich mindestens zu verdoppeln, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. «Wir werden gegen Kinderpornografie mehr Personal einsetzen, landesweit», sagte Reul. Zugleich schränkte er ein, dass es dabei um die «Verlagerung» von Personal gehe. «Wir können nur das Personal einsetzen, das wir haben», sagte der Minister.

Von dpa