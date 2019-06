Gemeindefinanzierung: Kaum Chancen für Verfassungsklage

In der mündlichen Verhandlung verwies die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, Ricarda Brandts , am Dienstag allerdings mehrfach auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018. Die obersten deutschen Verfassungsrichter hatten am 19. September den Zensus 2011 für verfassungsgemäß erklärt. Genau diese Volkszählung machen die Kläger in Münster aber für ihr Problem verantwortlich. Nach der Volkszählung im Jahr 1987 wurde die Erfassung der Einwohnerzahlen mehr als 20 Jahre später auf das neue Verfahren umgestellt. Es beruht auf einer Fortschreibung der Zahlen aus bestehenden Melderegistern und vereinzelten Stichproben.

«Eine wahre Einwohnerzahl wird es nicht geben, das haben uns die Statistiker so gesagt», sagte Brandts. Sie verwies darauf, dass die Fehlerquelle beim alten Verfahren noch höher gewesen sei. Die Präsidentin des Landes-Verfassungsgerichts erwähnte in der mündlichen Verhandlung am Dienstag, dass sie die Kläger im Vorfeld bereits gefragt habe, ob das Verfahren nicht eingestellt werden sollte. Eine Entscheidung will das Gericht am 9. Juli (10.30 Uhr) verkünden.