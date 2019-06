Medienbericht: 14 rechtsextreme Gefährder unter Beobachtung

Düsseldorf (dpa/lnw) - 14 rechtsextreme Gefährder stehen laut eines Medienberichts in Nordrhein-Westfalen bei den Sicherheitsbehörden unter Beobachtung. «Wir überwachen die genauso wie die islamistischen Gefährder», sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums der «Rheinischen Post» (Online-Ausgabe). Die Maßnahmen reichten von Observationen über Meldeauflagen bis hin zu regelmäßigen Kontrollen, um festzustellen, ob die Personen noch an ihren Wohnorten seien, sagte der Sprecher. So könne von einzelnen Personen ein Bewegungsbild erstellt werden. Als Gefährder werden Personen bezeichnet, von denen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko ausgeht.

Von dpa