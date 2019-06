Köln (dpa/lnw) - Wegen Reparaturarbeiten nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn 59 zwischen den Kölner Autobahndreiecken Porz und Heumar in Fahrtrichtung Oberhausen mindestens bis Donnerstagvormittag gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Mittwoch mit. Der wichtige Zubringer auf die Autobahn 3 Richtung Oberhausen blieb nach dem Unfall am Dienstag gesperrt.

Von dpa