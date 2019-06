Leyendecker: Kirchentag muss auch politisch sein

Dortmund (dpa) - Der Deutsche Evangelische Kirchentag muss nach Worten seines Präsidenten angesichts von wachsendem Rechtspopulismus und Nationalismus auch politisch sein. «Wir leben in einer seltsamen Zeit», sagte der Präsident des 37. Kirchentags, Hans Leyendecker, am Mittwoch kurz vor der offiziellen Eröffnung am Abend in Dortmund. Globalisierung und Digitalisierung lösten bei vielen Menschen diffuse Ängste aus. In Europa grassiere wieder «der alte Nationalismus» und in Deutschland gebe es Unterstützung für Leute, «die über eine Abschaffung der Demokratie nachdenken».

Von dpa