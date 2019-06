Sportfestival «Ruhr Games» startet in Duisburg

Duisburg (dpa/lnw) - Die «Ruhr Games» werden am Donnerstag in Duisburg beginnen. Zu dem Sport- und Freizeitfestival für Jugendliche werden mehr als 5 000 aktive Teilnehmer sowie Zehntausende Besucher erwartet, teilte der Regionalverband Ruhr (RVR) am Mittwoch mit. Stattfinden wird das Event in diesem Jahr im Landschaftspark Duisburg-Nord. An vier Tagen können sich die Besucher unter anderem die Europameisterschaft im Skateboarding oder die deutsche Meisterschaft im Speedklettern anschauen.

Von dpa