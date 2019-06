Frau im Rollstuhl kollidiert mit Lkw: Schwere Verletzungen

Issum (dpa/lnw) - Eine Frau im Rollstuhl ist in Issum bei Kamp-Lintfort mit einem Lkw kollidiert und schwer verletzt worden. Weshalb die 57 Jahre alte Frau am Mittwoch auf die Straße fuhr, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie war auf einem Radweg neben der Bundesstraße 58 unterwegs und fuhr laut Polizei «plötzlich» auf die Fahrbahn. Die Polizei vermutete, dass sie seitlich mit dem hinteren, rechten Rad des entgegenkommenden Sattelzuges kollidierte. Die Frau wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Von dpa