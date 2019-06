Schienenbruch auf Hohenzollernbrücke: Kein Vorsatz

Köln (dpa/lnw) - Ein Schaden an der Bahnstrecke auf der Hohenzollernbrücke zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Köln Messe/Deutz ist laut Bundespolizei nicht auf eine vorsätzliche Tat zurückzuführen. Es habe sich um einen Schienenbruch gehandelt, der nach bisherigen Erkenntnissen durch Verschleiß entstanden sei, teilten die Ermittler am Mittwoch mit. Eine Schiene sei an einer Schweißnaht gebrochen und mehrere Schrauben herausgelöst gewesen. In der Nacht zu Mittwoch sei die Stelle repariert worden.

Von dpa