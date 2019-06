Rechtsverteidiger Lainer folgt Trainer Rose nach Gladbach

Mönchengladbach (dpa) - Der neue Trainer Marco Rose bringt zum Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach in Stefan Lainer auch einen Spieler mit. Die Gladbacher verkündeten am Mittwoch den Transfer des Rechtsverteidigers vom österreichischen Double-Sieger RB Salzburg, von dem auch Rose an den Niederrhein wechselt. Lainer erhält einen Fünfjahresvertrag, über die Ablösesumme wurde bisher nichts bekannt.

Von dpa