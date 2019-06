Nach großem Kampf: Struff scheidet im Achtelfinale aus

Halle/Westfalen (dpa) - Jan-Lennard Struff ist trotz großen Kampfes im Achtelfinale des Tennis-Turniers in Halle ausgeschieden. Die deutsche Nummer zwei aus Warstein verlor am Mittwoch gegen den an Nummer drei gesetzten Russen Karen Chatschanow in 1:43 Stunden mit 3:6, 6:3, 4:6. In der Runde zuvor hatte die Nummer 35 der Weltrangliste gegen Laslo Djere aus Serbien nach sieben vergeblichen Anläufen erstmals ein Einzel beim Rasenturnier in Westfalen gewonnen.

Von dpa