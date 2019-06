Borgholzhausen (dpa/lnw) - Nach dem gewaltsamen Tod einer 86-Jährigen in Borgholzhausen im Kreis Gütersloh steht eine Nachbarin der Frau unter Tatverdacht. Die 53-Jährige habe sich bei der Befragung durch die Kripo in Widersprüche verwickelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Ein Richter habe Untersuchungshaft wegen Totschlags angeordnet.

Von dpa