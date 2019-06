Steinmeier: Mordfall Lübcke schnellstmöglich aufklären

Dortmund (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach dem mutmaßlich rechtsextrem motivierten Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) eine rasche Aufklärung gefordert. Das Verbrechen müsse «umfassend und schnellstmöglich aufgeklärt werden», sagte Steinmeier am Mittwochabend zum Start des Evangelischen Kirchentags in Dortmund. Er fügte an: «Auch das entscheidet über Vertrauen in unseren Rechtsstaat und Vertrauen in unsere Demokratie.»

Von dpa