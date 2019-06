NRW-Behörden führen 250 islamistische Gefährder

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden haben aktuell 250 Menschen als islamistische Gefährder registriert. Das hat das NRW-Innenministerium auf dpa-Anfrage mitgeteilt. Stichtag war der 31. Mai. Allerdings seien nur etwa 100 der Gefährder als «aktionsfähig» eingestuft, also weder in Haft, noch im Ausland, noch mutmaßlich in Kriegsgebieten getötet. Ende vergangenen Jahres waren noch 260 Gefährder erfasst.

Von dpa