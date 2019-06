In NRW vergleichsweise wenig Wechsler zu Ökostrom

Düsseldorf (dpa) - In Nordrhein-Westfalen entscheiden sich vergleichsweise wenige Haushalte beim Wechsel des Energielieferanten für Strom aus erneuerbaren Energien. Das hat das Vergleichs- und Vermittlungsportal Verivox anhand seiner Daten ermittelt. 32 Prozent der Haushalte in NRW, die zwischen April 2017 und März 2019 einen neuen Stromvertrag abgeschlossen hätten, seien in einen Öko-Tarif gewechselt. Überdurchschnittlich häufig hätten sich Verbraucher in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen für grünen Strom entschieden. In Berlin und Hamburg seien es 44 Prozent der Haushalte gewesen, in Bremen 40 Prozent. Der Durchschnitt in Deutschland liegt bei 34 Prozent.

Von dpa