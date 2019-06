Vater verletzt Freund der Tochter: Opfer auf Intensivstation

Meckenheim (dpa/lnw) - Ein 19-Jähriger liegt nach einem Angriff des Vaters seiner Freundin weiter auf der Intensivstation. Das teilte die Polizei Bonn am Freitag auf Anfrage mit. Der 19-Jährige war am Donnerstag in Meckenheim bei Bonn von dem 45 Jahre alten Vater auf dem Parkplatz eines Friedhofs mit einem Schraubenschlüssel attackiert und schwer verletzt worden.

Von dpa