Antisemitismus-Beauftragter: Kippa-Äußerung war Weckruf

Dortmund (dpa) - Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat seine umstrittene Kippa-Äußerung als «Weckruf» verteidigt. Der Staat tue viel gegen Antisemitismus, aber die Anstrengungen reichten noch nicht, sagte Klein am Donnerstag in Dortmund beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund. Es brauche zudem auch mehr Zivilcourage und Einmischung, genaueres Hinsehen. «Wir müssen auch als Zivilgesellschaft aktiv werden.» Das alles habe er deutlich machen wollen. Jüngst hatte seine Äußerung «Ich kann Juden nicht empfehlen, jederzeit überall in Deutschland die Kippa zu tragen» viel Kritik ausgelöst. Jüdische Männer tragen die kleine kreisförmige Kopfbedeckung traditionell als Zeichen ihres Glaubens.

Von dpa