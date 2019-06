Bielefeld ohne zwei von drei Neuen beim Trainingsauftakt

Bielefeld (dpa/lnw) - Wegen Abitur-Prüfungen und der Teilnahme am Afrika-Cup haben zwei von drei Neuzugängen von Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld den Trainingsauftakt am Donnerstag verpasst. Der erst 18 Jahre alte Torhüter Agoston Kiss, den Arminia von Haladás Szombathely ausgeliehen hat, kommt wegen seiner schulischen Verpflichtungen erst am Freitag von Ungarn nach Ostwestfalen. Der Ex-Rostocker Cebio Soukou spielt mit dem Benin beim Afrika-Cup. Somit stand in Mittelfeldspieler Fabian Kunze vom Regionalligisten SV Rödinghausen nur ein Neuer auf dem Feld.

Von dpa