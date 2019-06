Schulze: Deutschland wird bei Klimaschutz handeln

Dortmund (dpa) - Mit dem geplanten Klimaschutzgesetz will Bundesumweltministerin Svenja Schulze dafür sorgen, «dass jetzt endlich gehandelt wird». Die Energieversorgung in Deutschland werde neu organisiert, der Ausstieg aus der Kohleverstromung komme, sagte die SPD-Politikerin am Freitag beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund. «Wir müssen den Lebensraum Erde erhalten.» Mit dem neuen Gesetz wolle sie die derzeitige und alle nachfolgenden Regierungen bei den CO2-Emissionen verpflichtend binden. Eine Klimaschutzaktivistin der Bewegung Fridays for Future sagte, es sei «nahezu lächerlich», das angestrebte Gesetz als Erfolg verkaufen zu wollen. Deutschland werde seine Klimaschutzziele klar verfehlen - mit dramatischen Folgen.

Von dpa