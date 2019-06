Aus Gullydeckel befreit: Eichhörnchen wird gesund gepflegt

Dortmund (dpa/lnw) - Einem in einem Gullydeckel eingeklemmten Eichhörnchen geht es nach seiner Befreiung besser. «Das Eichhörnchen kommt durch», sagte eine Assistentin einer Tierarztpraxis am Freitag. Es habe die Notlage leicht verletzt überstanden und werde nun gesund gepflegt. Das Tier war am Donnerstag in Dortmund entdeckt worden. Nur der Kopf schaute demnach aus einem engen Loch heraus. Feuerwehrleute hatten den ganzen Deckel samt Eichhörnchen in die Praxis transportiert.

Von dpa