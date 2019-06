Wegen «Ende Gelände»: Polizei sperrt Bahnhof Viersen

Viersen/Aachen (dpa/lnw) - Die Polizei hat den Bahnhof Viersen gesperrt, nachdem am Freitag rund 1000 Aktivisten auf dem Weg dorthin waren. Die Menschen kamen nach Polizeiangaben aus dem Camp des Aktionsbündnis «Ende Gelände», das Blockaden im Rheinischen Revier angekündigt hat. Straftaten seien zu erwarten und auch gefährliche Aktionen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Züge würden den Bahnhof Viersen damit derzeit nur noch durchfahren ohne zu halten. Ein Ein- und Ausstiegen ist damit nicht möglich. Wie lange die am Vormittag begonnene Sperrung dauern wird, teilte sie nicht mit.

Von dpa