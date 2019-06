Familienministerin will Demokratieprojekte dauerhaft fördern

Dortmund (dpa) - Angesichts des Erstarkens rechter Kräfte in Ostdeutschland hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey mehr dauerhafte Investitionen in Demokratiebildung gefordert. Diejenigen, die sich vor Ort für Demokratieförderung einsetzten, müssten mithilfe eines Demokratiefördergesetzes nachhaltige Rückendeckung bekommen, sagte die in Frankfurt/Oder geborene SPD-Politikerin am Freitag auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund.

Von dpa