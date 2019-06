Deutsche Florettfechterinnen verpassen EM-Finale

Düsseldorf (dpa) - Die deutschen Florettfechterinnen haben ihr erstes EM-Finale seit 2010 klar verpasst. Das Team mit den Werbacherinnen Carolin Golubytskyi, Anne Sauer und Leonie Ebert sowie Eva Hampel aus Tauberbischofsheim verlor am Freitag in Düsseldorf gegen den WM-Dritten Frankreich mit 28:45. Im Viertelfinale hatte Deutschland zuvor gegen den WM-Elften Ungarn mit 45:31 gewonnen. Im Bronzegefecht ist am Nachmittag der entthronte Titelverteidiger Italien nach dem 32:44 gegen Russland Gegner des deutschen Quartetts.

Von dpa