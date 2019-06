Bienenseuche breitet sich im Oberbergischen aus

Nümbrecht (dpa/lnw) - Für den Menschen ungefährlich, für Bienen mitunter tödlich: Die Amerikanische Faulbrut breitet sich derzeit im Bergischen Land aus. Das zuständige Veterinäramt hatte bereits im Mai in Nümbrecht südlich von Gummersbach einen Ausbruch der hochansteckenden Tierseuche festgestellt. Wie es in einer Pressemitteilung des Oberbergischen Kreises vom Freitag heißt, wurden in dieser Woche zwei neue Sperrbezirke eingerichtet, in denen bestimmte Regeln für Bienenhalter gelten.

Von dpa