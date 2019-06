Söder lobt klare Abgrenzung des Kirchentags von der AfD

Dortmund (dpa) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Entscheidung des Evangelischen Kirchentags, der AfD keine Bühne zu bieten, ausdrücklich gelobt. Auch in seiner Partei habe es lange Diskussionen über den richtigen Umgang mit der AfD gegeben. Von solchen Gruppierungen, die «im rechtspopulistischen und weitergehenden Bereich» agierten, müssten sich Konservative «ganz klar abgrenzen», sagte Söder am Samstag beim Protestantentreffen in Dortmund bei einer Diskussion mit seinem baden-württembergischen Amtskollegen Winfried Kretschmann (Grüne).

Von dpa