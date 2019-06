Tennis-Star Federer spielt in Halle um seinen zehnten Titel

Halle/Westfalen (dpa) - Rekordsieger Roger Federer hat zum 13. Mal das Tennis-Finale im westfälischen Halle erreicht. Der Schweizer setzte sich im Halbfinale am Samstag gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert problemlos 6:3, 6:3 durch. Am Sonntag (13.00 Uhr/ZDF) hat der Weltranglisten-Dritte im Endspiel gegen den Belgier David Goffin die Chance auf seinen zehnten Titel in Halle. Goffin hatte zuvor mit dem 7:6 (7:4), 6:3 die Erfolgsserie des italienischen Stuttgart-Siegers Matteo Berrettini beendet und im Viertelfinale den Hamburger Alexander Zverev bezwungen. Das Rasenturnier ist mit rund 2,2 Millionen Euro dotiert.