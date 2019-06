Bünde (dpa/lnw) - Ein Autofahrer hat sich in Bünde in Ostwestfalen trotz Verfolgung durch mehrere Streifenwagen mit hohem Tempo abgesetzt und ist auf ein Taxi umgestiegen. Er flog schließlich auf, weil er die Fahrt nicht bezahlen wollte, berichtete die Polizei Herford am Samstag. Beamte nahmen ihn vorläufig fest.

Von dpa