Maas zu Gewalt gegen Frauen und Konflikte um Bodenschätze

Dortmund (dpa) - Der Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege aus der Republik Kongo hat die Bundesrepublik und die EU aufgerufen, nach jahrelanger Gewalt und Plünderung der Bodenschätze in seiner Heimat zu intervenieren. Seit mehr als 20 Jahren seien in Konflikten Millionen Menschen ums Leben gekommen, im eigenen Land vertrieben, Hunderttausende Frauen vergewaltigt worden - und trotz zahlreicher UN-Berichte über diese Verbrechen bleibe die Welt «gleichgültig». Das schilderte der Arzt, der im Osten des afrikanisches Landes in einem Krankenhaus vergewaltigte Frauen und ihre oft ebenfalls misshandelten Kinder behandelt, am Samstag auf dem Evangelischen Kirchentag. Hintergrund der Konflikte sei die Gier nach Bodenschätzen wie Kobalt, die für den technologischen Fortschritt im Westen wichtig seien. Kobalt ist Rohstoff etwa für Batteriezellen und Akkus.

Von dpa