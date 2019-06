Feuer zerstört Pferdehof: vier Bewohner verletzt

Dülmen (dpa/lnw) - Ein Feuer hat am Samstagabend auf einem Pferdehof in Dülmen im Münsterland gewütet und große Zerstörungen angerichtet. Vier Bewohner erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht, teilte die Feuerwehr mit. Die Eigentümer des Hofes konnten ihre Pferde retten und in Sicherheit bringen. Auch am Sonntagmorgen löschten Helfer immer wieder aufflammende Glutnester.

Von dpa