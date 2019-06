Prozess um illegales Autorennen in Düsseldorf

An einer Fahrbahn-Engstelle kollidierten die Autos. Der Golf des 24-Jährigen wurde gegen eine Straßenlaterne geschleudert und knallte mit Tempo 75 gegen eine Hauswand. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Er soll am Unfallort die Polizisten schwer beleidigt haben, nachdem sein Führerschein und sein Wagen beschlagnahmt wurden. Am Montag ist mit einem Urteil zu rechnen.